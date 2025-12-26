Universidad Católica volvió a iniciar sondeos por Diego Valdés

Universidad Católica sigue moviéndose en el mercado de pases y, tras haber anunciado algunos refuerzos, reactivó un antiguo interés por un conocido volante ofensivo nacional.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, los "cruzados" comenzaron a sondear a Diego Valdés, jugador que pertenece a Vélez Sarsfield de Argentina hasta diciembre de 2027.

La UC averiguó sus condiciones actuales para evaluar si existe la posibilidad de pujar por el mediocampista, pese a que en la función de "10" ya fichó a Matías Palavecino.

Valdés no convenció a Vélez Sarsfield y según reportes desde Norteamérica en el "Fortín" están dispuestos a dejarlo ir, pues es vinculado fuertemente a Club León de la Liga MX, donde ya había sonado a fines de 2024.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el alguna vez seleccionado nacional está en la carpeta de Católica, pues en junio se apuntó que el jugador le dio un portazo a "la franja" con un "acuerdo total" en la mesa, para así firmar por Vélez.

De momento, todo está bajo la luz de un simple análisis por parte de la UC, pues el futbolista aún no ha recibido contactos desde San Carlos de Apoquindo.