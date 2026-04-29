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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEOS] La UC golpeó por duplicado a Barcelona con goles de Zampedri y Montes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Cruzados" consiguieron una rápida ventaja en Ecuador.

[VIDEOS] La UC golpeó por duplicado a Barcelona con goles de Zampedri y Montes
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Universidad Católica logró ponerse rapidamente en ventaja durante su visita a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo D en la Copa Libertadores. Con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes los "Cruzados" festejaron un 0-2 en menos de 30 minutos.

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