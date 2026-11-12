Zampedri y el pasillo a Colo Colo: No creo que sea importante hoy en día

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, se refirió al planteamiento de realizar un pasillo al campeón Colo Colo en el clásico que protagonizarán en la fecha 28 de la Liga de Primera, bajándole el perfil a la discusión respecto al gesto, arraigado principalmente en Europa.

"Felicito a Colo Colo, campeón del año, merecido lo tienen; de nuestra parte, felicitarlo. Todavía no se habló nada en la institución de si habrá un pasillo o no, creo que no está en las bases de la liga. Todavía no hemos decidido nada, pero no creo que importante eso hoy en día", señaló durante una actividad comercial del club.

"Consiguieron el campeonato, pero no deja de ser un partido importante, más que nada para nosotros, que necesitamos los puntos. Creo que va a ser un gran partido", sumó en miras al duelo del domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental (18:00 horas).

Sobre la reñida disputa con Universidad de Chile por el Chile 2 de Copa Libertadores, el goleador indicó que "estamos en la recta final, con ganas de conseguir los nueve puntos que restan. Obviamente que los necesitamos para tratar de pelear un puesto en copas internacionales. Vamos a hacer todo lo posible".

"Nuevamente un parate en el fútbol chileno. No nos sorprende, pero bueno, vamos a descansar esta semana, tratar de ver si jugamos un amistoso y ya la semana que viene prepararnos de lleno para enfrentar a Colo Colo", finalizó respecto a la pausa por la fecha FIFA.