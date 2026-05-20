Zuqui: "El hincha se ilusiona con el partido ante Colo Colo, pero la prioridad es Barcelona"

A pocos días del esperado Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, el mediocampista argentino del cuadro cruzado Fernando Zuqui tuvo palabras para el duelo ante los albos, aunque aclaró que la cita más importante es ante Barcelona, por Copa Libertadores.

"Aunque el hincha se ilusiona con el partido ante Colo Colo, la prioridad absoluta es el duelo ante Barcelona. El partido más importante es el que está próximo, que es el jueves", expresó al programa "Pelota Parada", de TNT Sports.

Sobre los albos añadió que "es un rival que viene de ganar, es un equipo que viene creciendo. Pero yo hago análisis de mi equipo y viendo el equipo que tenemos estoy muy ilusionado".

Zuqui también tuvo palabras para la lesión que dejó atrás y para el buen nivel que ha mostrado: "Fueron nueve meses complicados, porque mi primera lesión larga. Ahí juega mucho la cabeza, prepararse en el día a día y por suerte me pude hacer fuerte mentalmente para prepararme y retornar de la mejor forma para ayudar a mis compañeros a lograr los objetivos que tenemos por delante", dijo.

"Se hizo largo, fueron muchos meses y se hace bastante complicado. El fútbol tiene estos momentos y volver a jugar era un sueño", añadió.

"Aprendí a valorar aspectos del día a día que antes normalizaba, como el simple hecho de entrenar y sentirse sano", complementó el trasandino.

Sobre su buen nivel, Zuqui expresó que "cuando estuve lesionado, uno se pone a ver videos y a extrañar. Una de las cosas que me planteé es que cuando me toque volver es que debía ser más protagonista".