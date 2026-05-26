"Acá cuentan con un aliado": Comuna de Santiago le abrió las puertas al anhelado estadio de la U

La búsqueda de Universidad de Chile por concretar el histórico sueño del estadio propio sumó una nueva alternativa en la Región Metropolitana, luego de que una comuna manifestara públicamente su disposición para recibir el proyecto.

Se trata de Lampa, cuyo alcalde, Jonathan Opazo, se mostró abierto a la posibilidad de albergar el futuro recinto deportivo laico, en medio de los esfuerzos de Azul Azul por avanzar en esta materia de cara al centenario del club.

"Si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado", dijo.

Opazo argumentó en diálogo con Radio ADN que este tipo de infraestructura puede ser un motor de crecimiento local, explicando que "el desarrollo de la comuna requiere de la inversión pública y privada. Por eso es que creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna de Lampa".

Asimismo, el jefe comunal destacó las características geográficas de la zona para un proyecto de esta escala: "Lampa es una comuna extensa de 452 kilómetros cuadrados y, por tanto, creemos que existen muchas posibilidades de poder emplazar un proyecto de esta envergadura que permita el desarrollo de empleo para nuestra comuna, de generar nuevos espacios deportivos y además nuevas inversiones que potencien el desarrollo de nuestro territorio".