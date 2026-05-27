Accionista minoritario de Azul Azul y la querella contra Clark: Nos han engañado demasiado

Mario Estévez, accionista minoritario de Azul Azul, conversó con Cooperativa Deportes PM sobre la querella interpuesta junto a otros accionistas contra Michael Clark, expresidente de la concesionaria, señalando que se "aprovecharon" de Universidad de Chile y que "nos han engañado demasiado".

"Hay que partir por señalar, hay una historia larga, pero la última jugada, cuando Antumalal compró el 90 por ciento del 63,07 por ciento de las acciones de Azul Azul, lo hizo a un precio un tercio más barato que el de mercado, en un período cuando Sartor estaba siendo demandado por BCI, lo que escapa a toda lógica económica", contó Estévez, recalcando que "tampoco sabemos si Antumalal le pagó a Sartor o se limitó a suscribir un pagaré sin garantía; y tampoco hicieron OPA"

"Como accionistas minoritarios, nos sentimos inmensamente pasados a llevar durante el largo período de la gestión de los dueños de Azul Azul, y eso nos llevó a presentar esta querella, y por el camino descubrimos otras cosas, demasiadas coincidencias en el mismo sentido. Nos gustaría que las cosas se puedan aclarar", comentó.

Estévez también se refirió a los vínculos de Universidad de Chile con Huachipato.

"Los nexos están a la vista, hubo cantidades de dinero que pasaron de la U a Huachipato en la era de Michael Clark, y superan los 5 millones de dólares. Eso da para pensar que existe una suerte de cúpula oculta, mando a distancia, que no corresponde, que es engañar a la hinchada. Nosotros somos la hinchada más importante, no tenemos muchas cosas, no tenemos ni estadio, pero la hinchada es leal y fiel, siempre en las duras y maduras, y esta gente se ha querido aprovechar de frentón. La Justicia determinará", expresó.

Finalmente, el accionista minoritario precisó que desde Azul Azul "no se han contactado con nosotros, para nada. Hay que dejar actuar a la Justicia y ojalá no sea ciega, que haga su trabajo y sancione lo que corresponda".

"Está todo oscuro, nos han engañado demasiado. Nos habría gustado tener contacto, pero como accionistas pequeños, qué vamos a hacer, solo hacemos un saludo a la bandera con esta querella, para que quede claro que alguna dignidad tenemos", cerró.