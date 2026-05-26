Accionistas minoritarios de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark

El Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella de un grupo de accionistas minoritarios de Azul Azul contra Michael Clark, expresidente de la concesionaria, contra Inversiones Antumalal, y contra todos quienes resulten responsables por el delito por administración desleal, sin perjuicio de los otros delitos que se acrediten en la investigación del Ministerio Público.

La querella criminal, a la cual pudo acceder Cooperativa Deportes, fue presentada por los accionistas minoritarios Mario Estévez, Juan Ruiz Kunstmann, Boris Zúñiga, Alexis Zúñiga, Gonzalo Córdova y Emilio Salamé Del Fierro.

En el recurso interpuesto, este grupo de accionistas presentó una serie de argumentos, detallando irregularidades ocurridas desde compra de acciones del Grupo Sartor a Azul Azul en 2021, y la toma de control por parte de Michael Clark.

El documento precisa que Antumalal es dueña del 100 por ciento de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sports, admnistrada por la sociedad Sartor AFIP, cuyos directores son Pablo Larraín Mery y Rodrigo Bustamante García.

Entre los argumentos, además, se consignó los negocios que realizó Clark con con los exdueños de Huachipato, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, y con Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense.

Finalmente, los querellantes indicaron que son "víctimas u ofendidos" por los delitos acusados y solicitaron al Ministerio Público una serie de diligencias en el marco de esta investigación: