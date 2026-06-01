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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Arbitro informó bengalas de hinchas de la U y explicó roja a Diego Carrasco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juez Mario Salvo Sepúlveda consignó incidentes en el segundo tiempo del triunfo azul sobre Deportes Concepción.

Arbitro informó bengalas de hinchas de la U y explicó roja a Diego Carrasco
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El árbitro Mario Salvo Sepúlveda informó el uso de pirotecnia por parte de hinchas de Universidad de Chile durante el triunfo 2-1 sobre Deportes Concepción, disputado en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera.

En su informe oficial, el juez detalló que "durante diversos pasajes del segundo tiempo se encienden bengalas desde la galería sur donde se ubicaba la barra local", en un partido que tuvo una asistencia de 33.948 espectadores.

Salvo también explicó la expulsión de Diego Carrasco, defensor de Deportes Concepción, a los 74 minutos.

El árbitro indicó que el jugador recibió tarjeta roja por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno" y precisó el insulto directo que motivó la sanción: "Cobra el penal pos conchatumadre".

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