Assadi expresó molestia por reportaje que lo vinculó con narcobarrista: Lo hicieron para que lo viera más gente

Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, alzó la voz por el reportaje donde se le mostró en llamada con un peligroso narcobarrista. El futbolista negó tajantemente cualquier nexo con el delincuente, quien está privado de libertad.

El volante figuró en una captura de pantalla conversando con Víctor Poblete, cabecilla de la banda "Los Wayans".

Ante la controversia, Assadi ratificó ante la prensa la versión dada por el gerente deportivo Manuel Mayo, quien apuntó a una contestación pensando en que era un hincha más: "Fue una conversación de felicitaciones (por el Superclásico), pero más allá de eso nada. Solo eso".

"En realidad, me preguntaron si había algo más, no sé, juntas o cualquier otra cosa. Yo les dije la verdad, que fue solo una videollamada y nada más", agregó a los medios sobre la reacción del club tras el reportaje.

Al ser consultado sobre si su aparición fue "mala leche", Assadi expresó: Sí, obvio. Creo que igual Canal 13 se equivocó. Para mí personalmente creo que lo hicieron para que lo viera más gente el reportaje. Y como sale, en realidad son dos videollamadas, la mía, la del 'Chelo' (Morales) y nada más que eso".

El mediocampista también aprovechó los micrófonos para abordar su extensa baja: "La verdad me ha tocado difícil. Han tocado dos lesiones, y dos lesiones largas, pero me mantengo tranquilo, motivado y con ganas de volver, que es lo que uno quiere; Jugar, eso, sobre todo en el club de sus amores".

"Ya voy a estar listo con Audax. Por el tema de la cancha (sintética) quieren cuidarme un poco y se supone que ya volvería con La Serena (fin de semana del 5 de abril)", apuntó a la entrada del Nacional en el marco del partido de la U con Unión La Calera.