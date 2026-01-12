Autoridades lanzaron campaña para que Universidad de Chile rompa el récord de asistencia femenino

Diversas autoridades y deportistas inauguraron en la estación de Metro Estadio Nacional la convocatoria "Vamos Todos, Juntos Hagamos Historia". La iniciativa busca que Universidad de Chile Femenino rompa el récord de asistencia a un partido de mujeres en Chile.

La instancia contó con la participación del Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la Subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire, quienes destacaron la importancia de abrir espacios de alta convocatoria que promuevan la equidad y el acceso al deporte para toda la ciudadanía.

La presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff), Javiera Moreno, valoró la vitrina que esta convocatoria otorga a las deportistas: "Este evento viene a demostrar que el fútbol femenino puede entregar un lindo espectáculo y seguir creciendo como lo ha estado haciendo. El Estadio Nacional solo ha albergado tres partidos del fútbol femenino. Necesitamos que esto vaya creciendo en esa misma línea".

El evento se realizará el próximo 31 de enero en el Estadio Nacional. Será un duelo entre los clubes femeninos de Universidad de Chile y el club argentino River Plate. Este partido busca marcar un hito de asistencia y desarrollo para el deporte nacional.

El récord actual de asistencia lo tiene actualmente el plantel femenino de Colo Colo, quienes en 2023 llevaron a 19.966 personas al Monumental para ver un partido de las "albas".