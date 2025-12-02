Azul Azul considerará un fracaso si la U no clasifica a Copa Libertadores

Luego del sismo generado por el anuncio de Gustavo Alvarez en relación a su salida de Universidad de Chile, en Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del elenco "laico" quieren enfocarse en los dos partidos que restan dado que el objetivo es clasificar a la Copa Libertadores.

Para ello, el conjunto azul debe vencer a Coquimbo Unido, este martes por la fecha 29, y a Deportes Iquique, el próximo sábado, en la última fecha.

Cualquier otro resultado es considerado un fracaso en la sociedad anónima dada la diferencia que hay en los premios entre la Libertadores y la Copa Sudamericana, según apuntamos en Cooperativa Deportes.

Esto, independiente de lo realizado por el elenco azul este año, donde alcanzó las semifinales del segundo torneo en importancia.