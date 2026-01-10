Barcelona SC oficializó el fichaje de Octavio Rivero por Universidad de Chile

Con el acuerdo ya conocido, el club Barcelona de Guayaquil se adelantó en confirmar al delantero Octavio Rivero como nuevo refuerzo de Universidad de Chile; tal como pasó con la llegada de Lucas Romero al CDA, anticipada por Recoleta FC de Paraguay.

A través de un comunicado, la institución informó que "ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia del jugador".

"La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena", complementaron.

Con la operación ya lista, se espera que el exColo Colo, de 33 años, llegue este mismo sábado 10 de enero a Chile para sumarse al cuadro azul, luego de un 2025 con 14 goles en 38 partidos.

El propio Rivero utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Barcelona SC: "Queridos barcelonistas, hoy me toca despedirme de este gran club y cerrar esta etapa tan importante de mi vida Me voy con recuerdos inolvidables", expresó.

"Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, cocineras y a todos los que forman parte del día a día en el club. Muchas gracias por el cariño, el respeto y el apoyo que me brindaron desde el primer día", cerró.