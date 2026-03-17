Bravo aconsejó a Assadi: Es una mala manera salir sin renovar e irte libre

El futuro de Lucas Assadi mantiene en estado de alerta a Universidad de Chile dado que de acuerdo a versiones de prensa recibió una oferta formal desde el club Malmo, de Suecia, situación que generó un complejo escenario en la dirigencia de Azul Azul y que, de paso, provocó duras críticas por parte de Claudio Bravo ante la negativa del jugador a renovar su contrato.

De acuerdo a la información de Emisora Bullanguera, el elenco sueco presentó una propuesta de 2,4 millones de euros más bonificaciones por el pase del futbolista.

Aunque el monto es inferior a lo que pretende la U, la dirigencia se encuentra contra la espada y la pared porque el contrato de Assadi finaliza a fines de este año y, a partir de julio, puede negociar como jugador libre por lo que si la escuadra laica no lo vende en los próximos meses, el volante podría marcharse sin dejar un solo peso a la institución, en medio de negociaciones de renovación que, de momento, no tienen avances.

Este escenario contractual no dejó indiferente a Claudio Bravo. El histórico capitán de la selección chilena y actual panelista de ESPN abordó la situación y lanzó un contundente mensaje al seleccionado nacional. "Creo que es una mala manera de salir de un club que te ha dado todo, no querer renovar para irte libre", señaló el bicampeón de América.

Para profundizar en su punto, el exarquero de FC Barcelona recordó sus inicios: "Yo viví en Colo Colo la opción de quedar libre y, lógicamente, salir libre es una ganancia económica para el jugador y para el representante. Pero entendí lo que significaba la formación, entendí todos los años que el club invirtió en ese entonces en mí. Y también quería volver a futuro".

Finalmente, Bravo dejó una dura advertencia para el jugador de 22 años. "Cuando sales de esta manera, las puertas a futuro se te cierran y creo que en ese sentido sería ser malagradecido", remató.