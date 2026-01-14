Buenas nuevas en la U: Lucero llegará como refuerzo y Assadi no se va

Este miércoles no solo fue día de estreno de camisetas en Universidad de Chile, pues además llegó la resolución para las dos grandes teleseries azules en el mercado de pases.

Como informamos en Cooperativa Deportes, Juan Martín Lucero terminó por acordar la rescisión de contrato con Fortaleza, teniendo vía libre para firmar por el "Romántico Viajero".

Las posiciones económicas entre club tricolor y el "Gato" lograron resolverse, ante el deseo de ambas partes de terminar el vínculo que se extendía hasta diciembre de 2027.

Con la situación resuelta, se espera que Lucero arribe próximamente a nuestro país para integrarse a la U.

"Não" a la oferta por Assadi

Por otro lado, también se zanjó la situación de Lucas Assadi, pretendido por Atlético Mineiro de Brasil, en medio de una deuda de aquel club a Palestino por Iván Román.

Pese a los intentos del "Galo" por ir en busca del "10" y desprenderse mediáticamente de su polémica morosidad, finalmente la U decidió retener al jugador de 21 años.