Candidato a rector de la U. de Chile: Clark fue inhabilitado por la CMF y parece que no ha pasado nada

Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y candidato a la rectoría de la casa de estudios, conversó con Cooperativa Deportes y remarcó su negativa a la presencia de Michael Clark en Azul Azul, pese a las sanciones administrativas sobre él.

"Ha tomado ribetes a los que ya no corresponde guardar silencio. El señor Clark en diciembre fue multado por 65.000 UF y una inhabilidad temporal de cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las sociedades anónimas en Chile, nada menos que por la CMF, y parece que no hubiese pasado nada", dijo.

"El señor Clark sigue ejerciendo influencia y poder en Azul Azul, y eso es enteramente contrario al espíritu de la ley", añadió, comentando que si cree que esa sanción de la Comisión del Mercado Financiero es injusta, "que vaya y se defienda en los tribunales chilenos, pero no puede estar ejerciendo la dirección de una SA si le han prohibido hacerlo y lo han multado".

En tanto, el también profesor de Derecho expresó que dentro de la SA que maneja el club azul "los directores que representan a la Universidad de Chile, que son minoría, se merecen un trato respetuoso, deferente y equivalente al de los otros directores; y no ocultarles información, tratarlos de manera irrespetuosa o abusiva".

"Nosotros vamos a ir por nuestros derechos. Ni uno más, ni uno menos. Ese es el compromiso que yo asumo como rector de forma directa", apuntó en su candidatura, que en mayo tendrá la resolución sobre quién tomará la posta de Rosa Devés al mando de la "Casa de Bello".

Así, Ruiz-Tagle remarca su postura contraria a la continuidad de Clark, a quien advirtió anteriormente que "si salgo elegido va a tener que enfrentar acciones judiciales y de rendición de cuentas para ver si él ha cumplido verazmente con el contrato".