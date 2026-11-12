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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Cecilia Pérez dejará amarrado millonario contrato con casa de apuestas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Cecilia Pérez dejará amarrado millonario contrato con casa de apuestas
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El directorio saliente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile y que hasta este viernes encabeza Cecilia Pérez, dejará amarrado un millonario contrato por dos años con una casa de apuestas como main sponsor.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el contrato incluye un pago de dos millones de dólares anuales por dos temporadas.

El vínculo se conoce justo un día antes de que siete de los 11 directores de la sociedad anónima salgan de la testera por petición de los acreedores del grupo Sartor, liderados por el liquidador, Eduardo Godoy.

Cecilia Pérez, actual presidenta de la concesionaria, dejará el cargo este viernes desde las 16:00 horas cuando se realice una junta de accionistas que renovará la mesa.

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