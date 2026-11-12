Correa y acuerdo de la U con casa de apuestas: Permitirá enfrentar bien nuestros 100 años

Tras la reunión de directorio de Azul Azul de este jueves, el director y accionista José Ramón Correa valoró el millonario trato de Universidad de Chile y una casa de apuestas como nuevo auspiciador principal del equipo.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el cuadro azul cerró un acuerdo de dos millones de dólares anuales por dos temporadas con 1xBet, que reemplazará en la camiseta a su competidor Jugabet, main sponsor desde 2024.

"La semana pasada se estuvieron viendo distintos temas que estaban pendientes, entre ellos distintos auspicios. No puedo dar detalles mientras no se hagan las comunicaciones oficiales, pero lo bueno es que el club queda con buena caja, lo que nos va a permitir tener refuerzos, enfrentar bien nuestros 100 años. Hoy estamos en Chile 2, así que muy esperanzados", señaló.

Sobre la premura de la actual dirigencia por cerrar el acuerdo, Correa expuso que "por la etapa del año en que se está, los auspiciadores no esperan mucho tiempo. Son contratos buenos y para cualquier directiva que llegue es un problema menos tener resuelta la caja del próximo año".

"Como dijo la presidenta del club, se gobierna hasta el último día y creo que Cecilia Pérez eso es lo que hizo", sumó el dirigente, dueño del 21 por ciento de Azul Azul.

Correa señaló que el desacuerdo de la Casa de Estudios sobre los vínculos con este tipo de empresas "es súper legítimo", pero "el deber de los directores es velar por el patrimonio de la sociedad y tener los recursos necesarios para poder enfrentar el 2027. Además, como esperamos, con compromisos de copas internacionales".

El director cerró el tema indicando que estos contratos "no son a largo plazo y que siempre está la posibilidad de evaluarlos con el correr del tiempo".