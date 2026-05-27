Presidente Kast lanzó "indirecta" a la U por su falta de estadio: "Para que no sea un meme"

El Presidente José Antonio Kast dejó una frase que rápidamente se leyó como una "indirecta" a Universidad de Chile al abordar la necesidad de que grandes clubes del país puedan contar con un campo deportivo propio.

Durante su intervención en la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el Mandatario defendió la importancia de fortalecer a las instituciones desde sus bases y recordó el rol formativo de los clubes.

En ese contexto, sostuvo que la pasión de los hinchas debe ser impulsada con mejores condiciones para el desarrollo del deporte.

"Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones, si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse", señaló Kast, antes de plantear que esta tarea requiere el apoyo de distintas autoridades.

La frase más llamativa llegó cuando apuntó a la necesidad de transformar una burla habitual del fútbol chileno en una realidad concreta. "Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme, ¿ah?: '¿y dónde está tu... estadio?'. No, que sea una realidad", lanzó.

El comentario tuvo especial resonancia por el histórico tema pendiente de la U, club que durante años ha buscado concretar el sueño de un estadio propio. Kast, de todas formas, planteó el asunto como una tarea amplia para clubes de regiones y como una política de Estado.

"Démosle estadio a aquellos clubes que no sea más parte de una campaña política, ¿ah?: 'firme por mí y yo le doy el estadio'. No, esto es una política de Estado", recalcó el Presidente, quien también destacó que "lo más importante de los clubes son los hinchas".

El Mandatario cerró su discurso con un reconocimiento al senador Matías Walker, a quien agradeció por su perseverancia en el avance del proyecto. "Siempre uno necesita a alguien que saque adelante un proyecto. Y eso es usted, el senador Matías Walker Prieto", concluyó.