Cecilia Pérez se perfila como sucesora de Michael Clark en la testera de Azul Azul

Cecilia Pérez se encamina a convertirse en la sucesora de Michael Clark en la presidencia de Azul Azul, luego de su renuncia presentada como mandamás de la concesionaria.

Aunque dejará su rol dirigencial, Clark mantendrá el control accionario de Universidad de Chile.

Según informamos en Cooperativa Deportes, Pérez ya ejerce como presidenta interina y su nombramiento debe ser ratificado el martes 28 de abril, primero en la junta de accionistas que renovará entre cinco y seis directores y luego en la instancia en que se definirá oficialmente la nueva presidencia de la concesionaria.

En ese escenario, la exautoridad gubernamental cuenta con el respaldo de Clark para asumir la conducción de la sociedad, por delante de otras alternativas como José Ramón Correa.

Clark no asistirá ni a la junta del martes ni al clásico de este sábado entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el Estadio Nacional.