Clark aseguró estar involucrado "de rebote" en caso Sartor y respondió por polémicos chats sobre la U

En la previa a la segunda jornada de la audiencia de formalización en contra de los principales ejecutivos y exdirectores del Grupo Sartor, proceso en el que figura el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, este último volvió a conversar con la prensa y aseguró estar involucrado "de rebote" en el caso.

El otrora timonel de la concesionaria que administra a Universidad de Chile desmarcó su responsabilidad directa en los hechos imputados. "Para nadie es agradable estar acá. Yo estoy involucrado un poco de rebote; si bien fui director en Sartor, yo no era dueño. Sé cuál es mi grado de involucramiento en los últimos años", afirmó Clark.

El exdirigente también fue consultado sobre las filtraciones de conversaciones de WhatsApp entre ejecutivos de la firma, donde se abordaba la compra de la concesionaria que adquirió los derechos de Azul Azul y en las que el director Iván García Huidobro escribió: "Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata".

Al respecto, Clark tomó distancia de dichos comentarios: "Se hicieron públicos unos chats... Somos todos mayores de edad, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice", enfatizó.