Clark quedó en Capitán Yáber, separado de imputados del caso Sartor

Gendarmería de Chile informó durante la tarde de este martes que trasladó a Capitán Yáber, anexo del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ubicado en Santiago, a Michael Clark, expresidente Azul Azul, con motivo de la prisión preventiva decretada por la Justicia en esta jornada, por el Caso Sartor.

Del mismo modo, los otros imputados en prisión preventiva, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez, ingresaron al Centro de Detención Preventiva Santiago I.

"Como parte de los protocolos habituales que aplican a todas las personas privadas de libertad, al llegar a las unidades penales, fue contrastada la documentación, derivados al área de salud y luego a la oficina de clasificación y segmentación, para la posterior derivación a sus dependencias", explicó Gendarmería.

Clark quedó en prisión preventiva ya que la jueza Paulina Moya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, argumentó que el empresario es imputable por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Esta medida fue determinada porque la jueza consideró que la libertad de Clark representa un peligro para la seguridad de la sociedad como para el éxito de la investigación.