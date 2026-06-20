Clínica Alemana entregó el parte médico de Fernando Gago: Infarto agudo al miocardio

A través de un parte médico oficial, la Clínica Alemana confirmó que Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio tras el partido de Universidad de Chile ante O'Higgins el pasado jueves, situación que obligó a su hospitalización.

"Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón", detalló el centro de salud.

"Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de steren, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal", sumó el escrito.

Tal como había explicado Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, tras visitar al DT, la clínica indicó que Gago "presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física."

Desde la U anteriormente comunicaron que le darán a Gago todo el tiempo necesario para pueda recuperarse, quedando el equipo a cargo de su asistenten Fabricio Coloccini, quien dirigirá ante Santiago Wanderers este domingo 21 de junio por Copa Chile.