Conmebol abrió expediente disciplinario a la U tras su eliminación de la Sudamericana

La Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Universidad de Chile por situaciones ocurridas en el partido frente a Palestino por la fase 1 de la Copa Sudamericana 2026.

La apertura del caso quedó asociada al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes del torneo, referido a las entrevistas post partido y a la atención obligatoria de jugadores a la emisora anfitriona y a los titulares de derechos.

El encuentro terminó con derrota 2-1 para el cuadro azul, resultado que lo dejó sin competencia internacional durante 2026. Esa eliminación se transformó en otro golpe para el equipo que tuvo un comienzo irregular en la Liga de Primera 2026.

La caída ante Palestino agravó el escenario del entonces entrenador argentino Francisco Meneghini, cuya salida se produjo más tarde en medio del mal momento futbolístico.