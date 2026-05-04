¿Cuáles son los delitos por los que investigan a Michael Clark?

Michael Clark, máximo accionista de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se vio golpeado este lunes por la Fiscalía luego de diversos allanamientos realizados por la Policiia de Investigaciones en las oficinas del CDA, en dependencias ligadas al empresario y en el domicilio del ahora expresidente de la sociedad.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, estas investigaciones mandatadas por el fiscal Juan Pablo Araya se relacionan con varios delitos ligados a Clark, quien hace dos semanas dejó el cargo de presidente de U aunque se mantiene como máximo accionista.

Estos delitos son negociación incompatible, administración desleal, fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Estas indagaciones no se relacionan con la denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero, la cual ya tomó una decisión en torno a Clark, quien ya fue sancionado con 65.000 Unidades de Fomento (UF) (aproximadamente 2.500 millones de pesos) y lo castigó con una inhabilidad temporal por cinco años para ejercer el cargo de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas.

Este lunes la Fiscalía a través de la PDI allanó las oficinas de Azul Azul en el CDA; las oficinas de Bulla SAP –empresa creada por Clark-; de Antumalal –empresa de origen de Clark-, Red Wood Capitals; y dependencias de Romántico Viajero, empresa creada por el ahora vicepresidente de la sociedad anónima, José Ramón Correa.