¿Cuáles son los plazos para la venta de las acciones en Azul Azul?

En su extensa conversación con Cooperativa Deportes, el abogado Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, se refirió al tiempo esperado para sellar la venta de las acciones mayoritarias que quedaron vacantes en Tactical Sport, fondo controlador de Azul Azul, firma concesionaria del club Universidad de Chile.

El jurista explicó que no existe un periodo de tiempo preestablecido, pues "la Ley 20.720 tiene plazos bastante perentorios en que ejecutar los activos, los cuales a veces hay que cuidar un poco".

"Hay que pedir prórrogas y situaciones de ese tipo, porque obviamente si a un activo de este tipo si uno le pone fecha de vencimiento, todos esperan al último día porque ahí es más barato; es como los yogures, siempre se liquida", sumó.

De todas formas, Godoy señaló que a partir de septiembre, con la constitución de la junta de acreedores, "probablemente vamos a tratar de estructurar algún proceso".

"Vamos a tener que ver algún agente que gestione esto; un agente de mercado de lo más prestigioso posible que lidere esta colocación de las acciones, con la forma más transparente posible", sumó.

En su proyección, "probablemente yo esperaría que entre diciembre, que es un mes raro, o enero probablemente podríamos tener alguna conclusión si es que nada se interpone, porque también es importante señalar que existe un recurso de apelación respecto en contra de la resolución de liquidación por parte de Asesorías e Inversiones Sartor", lo que podría detener la venta de las acciones en Tactical Sport.

"También hay que conversar con el acreedor que tiene embargadas las acciones de Azul Azul, y esos son temas que también pueden involucrar un tiempo", añadió Godoy.

Para resumir, Godoy cerró señalando que "si uno lo pone así como en la en la pizarra blanca, el diseño perfecto, podría ser enero. Probablemente nos podamos demorar un poco más".