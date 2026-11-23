Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, se sometía a una operación este lunes 23 de noviembre debido a una fractura metacarpiana en su mano derecha, sufrida durante el triunfo por 1-0 ante O'Higgins.

De acuerdo con la información de Cooperativa Deportes, el goleador tendrá un período de diez días de recuperación.

Con este plazo, Vargas se perderá el partido ante Deportes Concepción, programado para el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", por la fecha 29 de la Liga de Primera.

El atacante cumplirá los diez días de recuperación el jueves 3 de diciembre, por lo que su regreso apunta al duelo frente a Unión La Calera del domingo 6 de diciembre, correspondiente a la última jornada del campeonato, siempre sujeto a su evolución y autorización médica.

Universidad de Chile también tiene pendiente su participación en las semifinales de la Copa Chile, instancia para la que espera al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Unión La Calera. La disponibilidad de Vargas para ese compromiso dependerá de su programación definitiva y recuperación.

La ausencia del delantero se suma a las bajas de Igor Lichnovsky y Marcelo Morales para enfrentar a Deportes Concepción, debido a la expulsión del defensor y la acumulación de tarjetas amarillas del lateral, respectivamente.

El equipo de Fernando Gago buscará en ese encuentro asegurar el "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027.