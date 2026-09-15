Decano y auspicio de la camiseta de la U: No podemos asociar un símbolo del Estado a algo ilegal

El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, arremetió con dureza contra el vínculo comercial entre Azul Azul y Jugabet, una casa de apuestas en línea, asegurando que la concesionaria a cargo del club de fútbol jamás debió haber aceptado dicho patrocinio.

En conversación con "Tolerancia Cero", de CNN Chile, el economista abordó la compleja relación entre la Casa de Estudios y la concesionaria que administra al equipo de fútbol, agudizada por el denominad Caso Sartor, y reveló que este tema ya había sido advertido internamente.

"Durante la campaña a la rectoría yo le mandé un pequeño documento a cada uno de los candidatos en que les explicaba por qué la Universidad de Chile no podía tener como patrocinador a una casa de apuestas", sostuvo Landerretche, quien es parte de un consejo consultivo de la Casa de Bello para avanzar en un nuevo convenio con la concesionaria.

En esa línea, Landerretche enfatizó el impacto social de estas plataformas: "La evidencia de que esto es un problema de salud pública y de adicción entre, básicamente, hombres jóvenes es abrumadora. La evidencia de que la mayor parte de sus ganancias las derivan de gente con ludopatía es abrumadora".

Asimismo, el académico apuntó a las resoluciones judiciales que pesan sobre estas empresas en el país: "A esto se suma que la Corte Suprema dice que son un negocio ilegal. No podemos tener asociado un símbolo que es propiedad del Estado a una marca ilegal. Eso no tiene ningún sentido".

Para el decano, la presencia de este tipo de auspicios demuestra que el convenio de concesión no se ha administrado correctamente: "La idea es que nosotros tengamos un equipo que represente los valores de la universidad", señaló, recordando además otros episodios controversiales, como cuando la concesionaria "emitió unas criptomonedas con la marca de la Universidad de Chile".

Finalmente, aludiendo a la crisis financiera que atraviesa la administradora tras el lío con el fondo Sartor y la designación de un liquidador, Landerretche advirtió que cualquier continuidad debe replantearse desde la raíz.

"Para que se aprueben las condiciones de la asociación futura que vamos a tener con ese club, tiene que ser muy distinto del que hay hoy en día", sentenció.