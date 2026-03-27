Delegación Presidencial dio marcha atrás y revocó permiso para hinchas de la U ante Audax

Universidad de Chile recibió un inesperado revés este viernes, pues la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana revocó el permiso de venta de entradas para los hinchas azules para su visita a Audax Italiano por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

En un primer momento las autoridades habían dado el visto bueno a la venta de entradas para el público visitante. Sin embargo, la entidad comandada por Germán Codina echó pie atrás, obligando a terminar con la distribución de los tickets.

Como informamos en Cooperativa Deportes, alrededor de 500 boletos ya habían sido vendidos. De esta manera, será necesario un proceso de devolución del dinero ante el vuelco en la decisión de las autoridades regionales.

Cabe recordar que el encuentro se disputará este martes 31 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida.