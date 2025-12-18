Duelo universitario: La U sumó amistoso de jerarquía para su pretemporada

A la espera de definir la salida del técnico Gustavo Alvarez, en Universidad de Chile también ya van proyectando sus primeros amistosos de cara a la temporada 2026.

En ese sentido, el cuadro azul ya tiene confirmado a su primer rival. Se trata de Universitario de Lima, elenco que a través de sus canales oficiales, ratificó que se enfrentará al conjunto laico en la denominada "Noche Crema", donde el campeón del fútbol peruano presentará a sus refuerzos.

El partido entre los elencos estudiantiles está programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Lima, a las 22:00 horas de nuestro país.