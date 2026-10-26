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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Eduardo Vargas: Tenemos que pensar en nosotros y las cosas se van a dar solas

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

"Turboman" celebró la goleada a Everton y dio una primera mirada hacia el clásico con la UC.

Eduardo Vargas: Tenemos que pensar en nosotros y las cosas se van a dar solas
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Eduardo Vargas fue elegido como la figura del partido por sus tres goles en el 4-1 de Unviersidad de Chile ante Everton y expresó su alegría ante la buena actuación azul por la fecha 25 de la Liga de Primera.

"Estoy feliz por el equipo, que ganó, que es lo más importante. Después los goles vienen solos", afirmó el atacante a TNT Sports, destacando también las cuatro de asistencias de Maximiliano Guerrero.

En ese sentido, el ex seleccionado nacional sostuvo que "hay que aprovecharlo, hubiera hecho cuatro si me hubiera tocado otra. Es un gran jugador. Tenemos que seguir trabajando día a día".

Al ser consultado por el hecho de haber estrechado a siete puntos la diferencia con el líder Colo Colo, Vargas afirmó que "estamos tranquilos, tenemos que pensar en nosotros, ganar, y las cosas se van a dar solas".

Por último, Vargas entregó sus pálpitos de cara al clásico del domingo con Universidad Católica. "Será un partido difícil, pero llegamos bien y con mucha confianza", finalizó.

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