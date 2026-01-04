El calendario de los amistosos de pretemporada de la U

Universidad de Chile da inicio oficial a su temporada este lunes 5 de enero. Con la llegada de Francisco Meneghini a la banca técnica, el cuadro azul planificó una exigente preparación que tendrá como epicentro la ciudad de Concepción, lugar donde el plantel realizará la parte más intensa de sus trabajos físicos y futbolísticos.

Para los hinchas que buscan seguir al "Romántico Viajero" en este inicio de año, el club confirmó una agenda con rivales de categoría internacional. Los azules se medirán ante un gigante de Argentina y luego viajarán a Perú para ser el plato de fondo en la presentación del campeón de ese país.

A continuación, revisa el detalle de los partidos amistosos confirmados de Universidad de Chile para enero de 2026:

Calendario de partidos

Domingo 18 de enero

- Universidad de Chile vs. Racing (ARG), 19:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo", Concepción.

Sábado 24 de enero

- Universitario (PER) vs. Universidad de Chile, 23:00 horas. Estadio Monumental, Lima (Noche Crema).

Estos encuentros servirán para ver en acción a las nuevas incorporaciones y el esquema que pretende implantar "Paqui" Meneghini, quien ya trabaja con el equipo tras asumir el mando técnico a principios de mes. No se descarta que la gerencia deportiva sume nuevos compromisos a puertas cerradas durante la estadía en la Región del Biobío.