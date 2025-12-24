Estos son los puestos que pidió Meneghini para reforzar a la U

Ya es inminente la llegada de Francisco "Paqui" Meneghini a la banca azul. El ex técnico de O'Higgins de Rancagua, quien se despidió de los hinchas celestes este miércoles por medio de un video en redes sociales, pidió al menos cinco refuerzos para su próxima temporada con Universidad de Chile.

¿Qué puestos pidió el futuro técnico?

Un arquero (quien deberá hacerle competencia a Gabriel Castellón), un volante central, un extremo (preferentemente izquierdo) y dos centrodelanteros, según informamos en Cooperativa Deportes.

Todo esto sin contar el posible fichaje del delantero nacional Eduardo Vargas, quien ya tuvo los primeros acercamientos con la dirigencia azul.