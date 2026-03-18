Fabricio Coloccini llegará a la U como uno de los ayudantes de Gago

Universidad de Chile vive días claves para concretar la llegada de su nuevo director técnico, Fernando Gago, quien este miércoles fue elegido por el directorio de Azul Azul para suceder a Francisco "Paqui" Meneghini en la banca estudiantil.

Y el entrenador argentino no llegará solo, dado que su principal ayudante será su excompañero en la selección argentina Fabricio Coloccini.

El arribo de Coloccini al Centro Deportivo Azul (CDA) generará una situación curiosa. El otrora defensor de Real Madrid y AC Milan se encontrará con Manuel "Colocho" Iturra, actual integrante de los cuerpos técnicos institucionales de la U y representante del club en el primer equipo, y quien debe su apodo a las cabelleras que ambos usaban en sus respectivas etapas como jugador.

Mientras se terminan de sellar los últimos detalles contractuales para oficializar a Gago, la planificación deportiva ya está en marcha. Por lo pronto, será John Valladares quien dirija interinamente los primeros dos desafíos de la U en la Copa de la Liga, programados para este viernes, ante La Serena, y el próximo martes, ante Unión La Calera.

La intención de la dirigencia de Azul Azul es tener a Fernando Gago en el CDA a más tardar la próxima semana y dependiendo de la celeridad de los trámites, el exseleccionado argentino podría debutar en el tercer partido del flamante torneo, ante Audax, el 31 de marzo; o en el reinicio de la Liga de Primera, el 5 de abril ante La Serena.