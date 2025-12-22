Familia Schapira anunció su salida de Azul Azul con la venta de sus acciones

Un terremoto se vivió este lunes en Universidad de Chile, luego de que Daniel Schapira, segundo máximo accionista de Azul Azul, anunció que pondrá a la venta su participación en la concesionaria que administra el equipo de fútbol.

En un comunicado reproducido por La Tercera, el empresario explicó que tomó la decisión "tras un periodo prolongado de reflexión", debido a la situación de la SADP bajo la presidencia de Michael Clark.

"Ingresamos a Azul Azul con convicción, entusiasmo y un compromiso genuino con el proyecto deportivo e institucional del club, realizando una inversión relevante y, en su momento, a un valor elevado, con la expectativa de contribuir a su crecimiento y estabilidad en el largo plazo", señaló.

"Sin embargo, la forma en que el club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión", apuntó Schapira, máximo opositor de Azul Azul junto a su hijo Eduardo; con ambos en puestos de directores.

"A ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales", sumó contra la gestión Clark.

Asimismo, los Schapira plantearon que "somos plenamente conscientes de que esta decisión implica asumir pérdidas económicas relevantes, las que estamos dispuestos a aceptar con tal de cerrar una etapa que, lejos de la ilusión con la que comenzamos, se ha transformado en una experiencia ingrata".

Por último, indicaron que "agradecemos a quienes, desde distintos roles, han trabajado con honestidad y dedicación por el club, y manifestamos nuestro sincero deseo de que Universidad de Chile pueda reencontrarse con un proyecto serio, responsable y acorde a su historia y al profundo cariño que despierta en sus hinchas".