Federico Valdés: Es incomprensible el poco cuidado que se tiene con la U

Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, cuestionó a los involucrados en el futuro institucional de Universidad de Chile y manifestó su preocupación por las consecuencias que las decisiones dirigenciales pueden provocar en el equipo, a través de una columna publicada este jueves en El Mercurio, titulada "Por favor, cuiden a la U".

Sus palabras surgieron en medio de la situación que involucra a la concesionaria y la Casa de Estudios por el convenio de uso del nombre y los emblemas, además de la decisión del liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, de revocar el directorio de Azul Azul, encabezado por Cecilia Pérez, y avanzar en la venta de las acciones que administra.

En ese escenario, Valdés comenzó reconociendo los intereses de las partes involucradas en las negociaciones por el futuro de la institución.

"Entiendo perfectamente que cada uno de los actores involucrados en el proceso que comprende liquidar las acciones de Azul Azul, y una eventual renegociación de los términos que definirán la relación entre la Casa de Estudios con la concesionaria, tiene intereses legítimos por los que debe velar", escribió en su misiva.

"Lo que no me resulta comprensible es el poco cuidado que están teniendo con la U, ese equipo de fútbol que es mucho más grande que todos los involucrados, esa camiseta azul con una U roja inmensa grabada en el pecho, a la que millones de hinchas -algunos egresados de la Universidad de Chile, como yo, y una gran mayoría que no sabe dónde queda la Casa Central- seguimos cada fin de semana", continuó en sus palabras compartidas por el matutino.

El exdirigente también hizo hincapié en la necesidad de proteger el presente deportivo del club mientras se resuelven las diferencias institucionales.

"Lo fundamental es el largo plazo y la institucionalidad, sin duda alguna. Nadie lo discute. Sin embargo, lo que ocurre semana a semana en la cancha tiene una importancia crucial. Si los participantes en este proceso no lo asumen, ese largo plazo feliz que dicen estar tratando de construir se postergará por mucho tiempo", planteó.

"En términos concretos, hoy la U está peleando el 'Chile 2', con la secreta ilusión de que el puntero vuelva a caerse. Desde el punto de vista deportivo, los próximos dos años estarán, en buena medida, definidos por lo que ocurra en los próximos dos meses. Porque eso condicionará fuertemente las finanzas y, por consiguiente, las posibilidades de retener a los buenos jugadores del plantel y de traer los refuerzos que los ingresos de la competencia internacional permiten", advirtió.

En ese sentido, Valdés destacó las condiciones del actual plantel y el aporte de los futbolistas que regresaron a la institución.

"Hoy tenemos, nuevamente, un plantel competitivo a nivel nacional, con un grupo de jugadores jóvenes que da gusto ver desplegarse en la cancha, liderados por los héroes de ese recordado 2011, que volvieron para demostrar por qué ese equipo legendario lo ganó todo", expresó.

Posteriormente, dirigió sus cuestionamientos hacia el liquidador Eduardo Godoy y la oportunidad de modificar la administración de Azul Azul.

"Desde el punto de vista de la competencia futbolística, aunque el liquidador haya tenido razones para proceder ahora, el momento elegido para cambiar el directorio difícilmente podría ser más inoportuno. De hecho, su decisión intempestiva probablemente hará bajar el precio de las acciones que debe vender", sostuvo.

También criticó al representante de la Universidad de Chile por sus declaraciones respecto de la identidad del club y la posibilidad de formar un equipo amateur con sus símbolos.

"Por su parte, el representante de la Universidad pretendió, en este medio, dar una pauta a los seguidores de la U de por qué deben ser hinchas del equipo. No recuerdo que nadie le haya concedido ese rol, ni otorgado esa potestad. Supongo que, para mejorar su posición negociadora, con Azul Azul habló, además, de 'parar un equipo amateur' con los emblemas de la U, en una suerte de conjetura refundacional. Me imagino que habrá sido un arrebato del que se arrepintió después", manifestó.

En la parte final de su carta, Valdés puso el foco en los jugadores y expresó su esperanza de que el cuerpo técnico consiga mantenerlos al margen del conflicto.

"Hoy, a los hinchas, que somos al final el soporte de la institución, solo nos queda la esperanza de que el liderazgo del cuerpo técnico y los referentes del plantel sea suficiente para blindar a nuestros jugadores del entorno en que todo parece irse al despeñadero, para que puedan concentrarse en la recta final de un torneo que está totalmente abierto", afirmó.

Finalmente, el expresidente de Azul Azul cerró su intervención con un llamado directo a quienes participan en las decisiones sobre el futuro de Universidad de Chile.

"Por eso, insisto: a todos aquellos que les está tocando definir el futuro de la U, recuerden que esta enseña es mucho más grande que ustedes y que deben cuidarla, porque cuatro millones de hinchas estamos mirando cómo tratan a ese equipo que nos pertenece, mucho más allá de la propiedad de las acciones y el derecho a usar los emblemas", concluyó.