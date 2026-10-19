Liquidador de Sartor y la salida de Cecilia Pérez: "La indefinición es peor que no tomar decisiones"

Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, fundamentó la determinación de revocar la mesa directiva de Azul Azul que encabeza Cecilia Pérez y trazó el itinerario para la venta definitiva de las acciones mayoritarias de Universidad de Chile durante el primer trimestre de 2027.

"Se había planteado que la concesionaria pudiera conversar con la Universidad de Chile los términos de el convenio de uso de nombre y marcas, pero fuimos advirtiendo que las desconfianzas entre ambos entes", comenzó señalando a CNN Deportes.

Acto seguido, argumentó que: "Ningún momento es bueno, pero las decisiones hay que tomarlas a veces en los momentos que corresponden y la indefinición es peor que no tomar decisiones".

En cuanto a los plazos legales para consumar la salida y estructurar el gobierno provisorio, Godoy confirmó: "La fecha en que a más tardar se debería realizar esa junta extraordinaria de accionistas es el día 16 de noviembre. (...) Va a llegar un nuevo propietario a comienzos de abril del próximo año".

"Lo que buscamos es que haya un directorio de transición, pero que esté compuesto de gente del más alto nivel para asegurar el mejor funcionamiento y la mejor administración de la sociedad", agregó.

Respecto a la búsqueda de nuevos propietarios, el profesional detalló: "Tenemos algunos nombres, pero esperamos que no sea gente especialmente vinculada a la actividad, para abrir las ventanas para que soplen vientos nuevos, más frescos".

"No conozco la fecha en que la elección de la ANFP se vaya a realizar, pero tanto este directorio como el que se elija son libres de poder adherir a la candidatura que les parezca", remató.