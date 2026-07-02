Felipe Salomoni se despidió de Universidad de Chile con un emotivo mensaje

Tras un año en la institución, el defensor argentino Felipe Salomoni puso fin a su etapa en Universidad de Chile y en su despedida utilizó sus redes sociales para decir adiós al conjunto estudiantil con un sentido mensaje dirigido al club y a los hinchas.

"Llegó el momento de despedirme de esta gran institución", comenzó escribiendo el lateral izquierdo en su cuenta de Instagram.

En su publicación, el jugador agradeció a sus "compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas, que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha".

Finalmente, Salomoni expresó: "Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre".

Salomoni llegó en junio del año pasado al club y ganó la Supercopa con el cuadro azul, sumando 31 partidos y un gol.