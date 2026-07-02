Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago6.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Felipe Salomoni se despidió de Universidad de Chile con un emotivo mensaje

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral izquierdo argentino puso fin a su ciclo en el cuadro azul y dedicó palabras de agradecimiento a los hinchas y al personal del club.

Felipe Salomoni se despidió de Universidad de Chile con un emotivo mensaje
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras un año en la institución, el defensor argentino Felipe Salomoni puso fin a su etapa en Universidad de Chile y en su despedida utilizó sus redes sociales para decir adiós al conjunto estudiantil con un sentido mensaje dirigido al club y a los hinchas.

"Llegó el momento de despedirme de esta gran institución", comenzó escribiendo el lateral izquierdo en su cuenta de Instagram.

En su publicación, el jugador agradeció a sus "compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas, que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha".

Finalmente, Salomoni expresó: "Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre".

Salomoni llegó en junio del año pasado al club y ganó la Supercopa con el cuadro azul, sumando 31 partidos y un gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada