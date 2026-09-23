Fernando Gago: Charles Aránguiz estará en consideración

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, hizo la previa del partido que el cuadro azul afrontará este jueves ante Everton en la ida de los octavos de final de la Copa Chile y adelantó que Charles Aránguiz estará entre los citados para el duelo a jugarse en Sausalito.

"Charles estará en consideración y estará en la lista de concentrados", dijo el técnico argentino.

"Van a estar los jugadores que están disponibles para jugar. Creemos que tenemos varias alternativas para poder afrontar el partido de la mejor manera, con los jugadores creo que están en muy buen nivel y creo que vamos a tener un una buena serie", añadió antes de comentar lo que será la serie ante el cuadro viñamarino.

"Los partidos no se definen ni en el primero, ni en los minutos previos, ni hablando. Es una serie de 180 minutos. La serie de 180 minutos la tenemos que entender así. Tenemos que pensar el partido ante un equipo que está bien trabajado, que es un equipo que tiene intenciones de llevar a cabo su forma de jugar. Trataremos nosotros de llevarlo al partido más cómodo que queremos nosotros, sabiendo que también tenemos la posibilidad de definir de local y eso también implica una cierta ventaja con nuestra gente y todo, pero sabemos que la serie dura 180 minutos", dijo.

"Tengo varias alternativas para poder armar el equipo, varias alternativas de lo que creo que puede proponer el rival, y a partir de eso, jugadores con la característica para que nuestro juego se lleve a cabo. Obviamente que todos están en consideración para para hacer el equipo. El segundo tiempo de Marcelo (Díaz) el otro día fue muy bueno, muy bueno. Entonces, te da muchas más alternativas, te da más posibilidades de poder armar el equipo y es una complicación buena para el entrenador a ver quién está mejor para jugar", complementó.

Gago también tuvo palabras para el momento de Javier Altamirano, quien ha perdido terreno en la consideración.

"Se trabaja con todos los futbolistas de tratar de mantenerlos en el mejor rendimiento. Después va a haber algunos que van a tener más minutos, otros van a tener menos minutos. Se trata de mostrarle imágenes y hay momentos donde yo creo los futbolistas también pasan por momentos. Hay momentos donde por ahí las cosas salen mejor, hay otros que no salen tanto, pero trabajamos para que todos los futbolistas, independientemente en este caso que nombraste a Javier, estén al máximo de sus posibilidades de tratar de jugar. Después está la decisión del entrenador si juegan o no juegan y eso va a ser siempre así, pero yo lo trato de llevar siempre al máximo de sus exigencias individuales para que después en lo colectivo sean buenos", expresó.