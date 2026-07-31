Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.6°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Fernando Gago: "Lo nuestro tiene que ser final a final"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El estratego de Universidad de Chile analizó el compromiso de este domingo ante Huachipato.

Fernando Gago:
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Fernando Gago, DT de Universidad de Chile, abordó la previa del encuentro del cuadro estudiantil ante Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera, valorando el nivel del elenco acerero.

"Es un equipo que está muy trabajado, que tiene posbilidades de jugar con distintos sistemas, con futbolistas en buen nivel. Trataremos de buscar todas las opciones posibles para que nuestro equipo, nuestra identidad de fútbol esté al máximo", señaló.

Al ser consultado por la posibilidad de lograr su tercer triunfo consecutivo en el torneo, el estratego aseguró que "tengo muchísimo respeto por el rival. Jamás voy a pensar que es una oportunidad para nosotros. Tenemos que trabajar el partido al máximo, porque si entramos pensando en esa situación se nos puede complicar. Lo nuestro tiene que ser final a final".

Además, se refirió al interés de Liga de Quito por Javier Altamirano y Franco Calderón, declarando que "al club no ha llegado ninguna oferta, entonces son jugadores del plantel. Van a trabajar y pelear un puesto como todos".

Finalmente, habló sobre la recuperación de Matías Zaldivia, afirmando que "está muy bien, ya está a disposición. Todavía no he definido si va a estar convocado. Volverlo a tener es importante para el equipo, es un jugador que nos va a ayudar mucho".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada