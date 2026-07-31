Fernando Gago: "Lo nuestro tiene que ser final a final"

Fernando Gago, DT de Universidad de Chile, abordó la previa del encuentro del cuadro estudiantil ante Huachipato por la fecha 17 de la Liga de Primera, valorando el nivel del elenco acerero.

"Es un equipo que está muy trabajado, que tiene posbilidades de jugar con distintos sistemas, con futbolistas en buen nivel. Trataremos de buscar todas las opciones posibles para que nuestro equipo, nuestra identidad de fútbol esté al máximo", señaló.

Al ser consultado por la posibilidad de lograr su tercer triunfo consecutivo en el torneo, el estratego aseguró que "tengo muchísimo respeto por el rival. Jamás voy a pensar que es una oportunidad para nosotros. Tenemos que trabajar el partido al máximo, porque si entramos pensando en esa situación se nos puede complicar. Lo nuestro tiene que ser final a final".

Además, se refirió al interés de Liga de Quito por Javier Altamirano y Franco Calderón, declarando que "al club no ha llegado ninguna oferta, entonces son jugadores del plantel. Van a trabajar y pelear un puesto como todos".

Finalmente, habló sobre la recuperación de Matías Zaldivia, afirmando que "está muy bien, ya está a disposición. Todavía no he definido si va a estar convocado. Volverlo a tener es importante para el equipo, es un jugador que nos va a ayudar mucho".