Fernando Gago se sumó a la lista de candidatos para llegar a Universidad de Chile

En medio de los múltiples nombres que han sido vinculados a Universidad de Chile, uno de los que apareció en el horizonte tras la salida de Francisco Meneghini fue el del también argentino Fernando Gago.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, bajo lo que consignó César Luis Merlo, desde Azul Azul ofrecieron el cargo a quien fuese técnico de Boca Juniors, institución en la que consiguió regularidad y fue despedido tras caer en el clásico ante River Plate.

Durante su última etapa en Necaxa, Gago tampoco logró encontrar un rendimiento sostenido en su equipo y nuevamente fue despedido después de dirigir 20 encuentros en los que acumuló diez derrotas, cinco empates y cinco triunfos.

Con este nombre, crece una larga lista en la que han sido considerados una variedad de técnicos en los que aparece Nicolás Diez, Martín Anselmi, Eduardo Berizzo, Reinaldo Rueda, Ricardo Gareca, Renato Paiva y Jorge Fossati, entre otros.