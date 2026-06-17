Fernando Gago: Tenemos la posibilidad de terminar en la posición que necesitamos y buscamos

En la antesala del compromiso pendiente por la fecha 13 del Campeonato Nacional, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, analizó el panorama del conjunto azul antes de medirse ante O'Higgins de Rancagua y remarcó la importancia de este partido para las aspiraciones del club.

"Tenemos la posibilidad de terminar en una posición que necesitamos y que buscamos", señaló el adiestrador argentino en conferencia de prensa, agregando que el cuadro celeste es "un rival con un entrenador que tiene un equipo trabajado, que intenta jugar", por lo que buscarán contrarrestar sus virtudes manteniendo la intensidad durante la mayor cantidad de tiempo posible.

"Nosotros también vamos a tratar de seguir con la misma línea, de tratar de corregir errores, potenciar las cosas buenas que hicimos, y va a ser un partido... intentaremos que dinámico para nuestra parte, tratar de tener el control del partido y de llegar a jugar el partido que buscamos", añadió.

En relación al momento de la U, Gago expresó que "hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas para seguir creciendo, y lo vuelvo a repetir, si nosotros ganamos el día de mañana quedamos terceros con 15 partidos por disputar. Queda un montón, queda un montón, y eso es lo que tenemos que intentar y seguir trabajando y tener el compromiso total de lo que representa esta institución y esta camiseta".

"Hubo partidos donde nosotros no tuvimos la posesión, que perdimos la posesión en el final del partido, y fueron los partidos que más situaciones de ataque y partidos ganamos. Entonces, a veces es contradictorio de pensar que el tener la pelota significa ganar. Yo entiendo y quiero que mis equipos dominen al rival, que traten de buscar desde una posesión, desde un juego, pero también dependiendo de cómo marca el rival. ¿Por qué? Porque si el equipo rival deja espacio, vamos a tener más espacio cuando somos más rápidos, más directos para poder atacar, y vamos a tener más situaciones de uno contra uno que es lo que buscamos con nuestros delanteros", complementó.

Durante la sesión de preguntas, Gago fue consultado de forma directa por las informaciones emanadas desde el país trasandino que lo vinculaban con presuntos llamados a los jugadores de Boca Juniors, Camilo Rey Domenech y Lucas Janson.

Al respecto, el DT fue categórico: "No me comuniqué con ninguno de los dos futbolistas, no hablé con ninguno de los dos. De mi parte no tuve comunicación".

Respecto al perfil de refuerzos que proyecta para el segundo semestre, el exvolante apuntó a la madurez y el compromiso. "Queremos buscar jugadores que tengan personalidad, que sepan que esta institución y esta camiseta apunta a querer lograr un título, a ser un equipo competitivo y a tener un sentido de pertenencia", explicó.

Uno de los puntos que destacó el director técnico fue la racha de Eduardo Vargas, quien acumula cuatro partidos consecutivos convirtiendo goles.

"Hablar de Eduardo es hablar de un jugador de jerarquía, de mucho recorrido y de selección. Me pone muy contento por él porque el delantero necesita el gol. Está muy comprometido con el club, se nota en muchos gestos del día a día con el plantel", valoró Gago.

"Entonces, a partir de eso tenemos que seguir trabajando para que pueda seguir teniendo situaciones para poder marcar, de tratar de aprovecharlo en el máximo de sus condiciones para poder sacar lo mejor de él", añadió.