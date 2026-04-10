Fernando Gago: Tenemos que ir generando soluciones y tratar de mejorar cada semana

En la antesala del importante compromiso que sostendrá Universidad de Chile ante Ñublense este domingo a las 17:30 horas en Chillán, el técnico Fernando Gago valoró el crecimiento del equipo, profundizó en su método de trabajo y entregó novedades sobre el estado de sus figuras.

"Tenemos que ir generando soluciones y tratando de mejorar cada semana", aseguró el entrenador.

Sobre el momento actual de la escuadra azul, el argentino se mostró satisfecho con la evolución mostrada en la cancha. "No hay algo planificado en cuanto al tiempo de lo que queremos que el equipo esté o juegue. Van sucediendo circunstancias durante todas las semanas. Obviamente que el equipo viene en crecimiento, venimos entrenando muy bien y eso es importante; a partir de eso también se están dando los resultados y el juego".

Añadió que "a eso tenemos que seguir apuntando. No me pongo un techo al que hay que llegar, al contrario, de las cosas que se hicieron bien hay que seguir haciéndolas y de las cosas que no se hicieron bien, tratar de mejorarlas".

Pensando en el duelo ante los dirigidos por Juan José Ribera, el DT adelantó un encuentro sumamente disputado. "El partido va a ser intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival y tratando de proponer lo que vamos a querer hacer nosotros. Obviamente que necesitamos la victoria y la vamos a ir a buscar desde el juego, de la manera en que queremos enfrentar cada partido, pero todos van a ser importantísimos y van a ser una final tanto para nosotros como para el rival", indicó.

Consultado por el denominado "Método Gago" y su filosofía al mando del plantel, el exjugador de Real Madrid fue claro: "Tengo una forma de ser, de entrenar al futbolista y de tratar de ser lo más sincero posible, de no faltarle a la verdad ni al respeto, porque todo futbolista se lo merece y también son personas. Vamos a tratar de convivir desde la sinceridad. Con mucho trabajo tratamos de que lo que se planea en la semana salga el día del partido. Independientemente del resultado, vamos a seguir insistiendo de la misma manera porque estamos convencidos".

En cuanto a sus referentes en la dirección técnica, Gago reveló sus principales influencias. "De cada entrenador que tuve en mi carrera he sacado cosas positivas y negativas, todo fue un aprendizaje. Lo dije siempre: Luis Enrique y Gabriel Heinze son las dos personas que más me marcaron como entrenador", confesó.

El DT también se refirió al desempeño de los jóvenes valores del mediocampo, Ignacio Vásquez y Lucas Assadi. "Por características pueden jugar obviamente los dos juntos. He visto más a Lucas jugando por dentro que a Nacho. El primer partido mío, Nacho jugó unos minutos finales por dentro y lo puede hacer. Tiene la característica de poder romper en el uno contra uno, de ser profundo desde ese lado, y Lucas va más desde la velocidad y el juego asociado. Son dos variantes que podemos tener en cualquier momento", explicó.

Respecto a la contención y la disputa entre Lucas Romero y Lucas Barrera, mantuvo el misterio. "El equipo todavía no lo tengo armado, lo termino de definir el domingo. En características son distintos: Romero es más posicional, de tratar de encontrar el juego aéreo y desde su contextura física la recuperación. Barrera es más del juego, de tratar de tener la pelota, es joven y tiene esas ganas de los primeros partidos en Primera División. Dependiendo de lo que busquemos con respecto al rival, veremos cuál es la mejor opción", precisó.

Sobre la posibilidad de juntar a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero, el DT abrió la puerta. "Dependiendo del partido puede ser, en muchas circunstancias desde el inicio o en el transcurso del juego. Yo no me baso solamente en jugar desde un sistema, porque entiendo la característica de los jugadores. Son dos jugadores muy importantes para el plantel, pero cada jugador se va a ganar el lugar en el entrenamiento semanal", advirtió, confirmando además que Lucero "está en el proceso ya último de su recuperación, así que estamos muy bien".

Finalmente, entregó una actualización sobre Charles Aránguiz. "Charles está en el último proceso de la recuperación. Creemos que la semana que viene podría empezar a incorporar algunos entrenamientos. No tengo certeza en el día porque hay que ver la sensación del futbolista. Yo siempre soy muy claro: cuando se recupera de una lesión, trato de que no se vuelva a lesionar nunca más. Hay que ir viendo el día a día, no tenemos un plazo específico de cuándo va a volver", remató.