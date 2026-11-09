Fiscal del caso Sartor aclaró la calidad de imputados de gerentes de Azul Azul

El fiscal a cargo de la investigación del denominado caso Sartor, Juan Pablo Araya, entregó detalles sobre la citación a declarar en calidad de imputados que recae sobre el gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, y el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo.

El persecutor del Ministerio Público explicó que dicha condición procesal responde a la presentación de una acción legal en su contra, permitiéndoles contar con las debidas garantías constitucionales antes de comparecer ante la justicia.

"Hay una querella por administración desleal. Entonces efectivamente se les otorga la calidad de imputados para que puedan ejercer sus derechos y eventualmente guardar silencio si así lo estiman. Están citados para una fecha próxima que está comunicada a los intervinientes", precisó el jurista.

En esa misma línea, Araya fue enfático en recalcar que los personeros de la concesionaria están en etapa de investigación y no han sido formalizados, detallando las aristas financieras que se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía.

"Lo que se está investigando es si quienes tenían a su cargo la salvaguarda de este patrimonio realizaron actos de infidelidad o de abuso, que podrían traducirse en la venta o no de jugadores, pagos de algunas remuneraciones o algún otro tipo de pago por servicios", detalló el persecutor, recordando que a nivel corporativo los delitos ya formalizados en Azul Azul corresponden a "administración desleal de fondos Sartor, lavado de activos y fraude por no realizar la oferta pública de acciones (OPA)".

El fiscal también se refirió al presente judicial del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, quien permanece recluido en prisión preventiva y quien intentó rebajar su medida cautelar, pero la audiencia debió ser suspendida por irregularidades de su defensa.

"Nosotros argumentamos que la defensa había entregado unos informes periciales este fin de semana, entre gallos y medianoche. Les consulté a los querellantes antes de entrar a la sala y no tenían conocimiento de los mismos. Nos pareció que esto atentaba directamente contra la igualdad de armas", fustigó Araya.

Frente a la controversia y la falta de consenso, el tribunal resolvió reprogramar para este jueves la sesión para que todas las partes puedan analizar los antecedentes en su mérito antes de discutir la libertad del exmandamás universitario.