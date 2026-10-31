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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Fiscalía citó a declarar a gerentes de Azul Azul como imputados por Caso Sartor

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gerente general Ignacio Asenjo y el director deportivo Manuel Mayo están bajo la lupa por administración desleal.

Fiscalía citó a declarar a gerentes de Azul Azul como imputados por Caso Sartor
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El club Universidad de Chile recibió un nuevo golpe por el Caso Sartor, con dos importantes funcionarios de Azul Azul siendo citados por la Fiscalía a declarar como imputados en la causa.

El noticiero 24 Horas de TVN reveló que el Ministerio Público requirió la comparecencia del gerente general Ignacio Asenjo y el director deportivo Manuel Mayo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Según el citado medio, uno de los delitos investigados corresponde a administración desleal.

Cabe recordar que Mayo ya había declarado, como testigo, en medio de las indagatorias. En aquella oportunidad se dio a conocer la existencia de un acuerdo de confidencialidad con Michael Clark, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

Además, estas citaciones se suman al allanamiento que tuvo lugar en las oficinas de Clark en el Centro Deportivo Azul el mes de mayo.

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