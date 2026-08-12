Mayo y su acuerdo de confidencialidad con Clark: "Lo vi como algo normal para cuidar información"

En el marco de las audiencias de formalización por el denominado "Caso Sartor", se revelaron nuevos antecedentes que involucran a la administración de Azul Azul. Entre ellos, la Fiscalía exhibió un acuerdo de confidencialidad firmado el 6 de mayo de 2022 entre FIP Tactical Sports (representada por el entonces presidente de la U, Michael Clark) y el actual gerente deportivo la U, Manuel Mayo.

Dicho documento obligaba al ejecutivo a mantener reserva sobre valores de mercado, traspasos, decisiones estratégicas del Centro Deportivo Azul (CDA) y negociaciones con instituciones como Huachipato.

Ante el revuelo causado por la filtración, Manuel Mayo abordó el tema en la presentación del argentino Tobías Reinhart, y explicó el origen de dicho acuerdo, asegurando que se trata de una práctica habitual en cargos de alta responsabilidad y le restó dramatismo a la situación.

"Entiendo que trascendió esa información. Por mi parte, cuando me toca asumir este cargo hace algunos años, el expresidente del club me pide firmar ese acuerdo. Por lo que pude averiguar en la época, es muy normal en distintos tipos de industrias con personas que, por el cargo que tengan, deban guardar cierta información sensible", señaló el directivo laico.

En esa línea, Mayo ejemplificó con el día a día del trabajo en el CDA: "Ustedes mismos siempre me están preguntando quién va a llegar. Hay información interesante para el medio, grandes sumas de dinero, informaciones médicas que se filtran o seguimiento a jugadores. Lo vi como algo normal para cuidar esa información. Era un acuerdo muy genérico y estándar, no específico para algo. Además, mi contrato de trabajo tiene esa cláusula, así que no le di mayor problema", añadió.

Respecto a las especulaciones sobre posibles influencias externas en la gestión deportiva de Universidad de Chile a raíz de este contrato, Manuel Mayo fue enfático en descartar cualquier injerencia ajena a la institución.

"Lo que firmé, lo firmé con el presidente del club, acá en este mismo club. De otros contratos no tengo conocimiento. Lógicamente, nadie externo al club me ha asesorado ni ha hablado conmigo, tampoco lo permitiría", aseveró con firmeza.

Sobre cómo opera la toma de definiciones en el área de fútbol, aclaró que "las decisiones deportivas se toman desde la gerencia deportiva. Hay un tema económico que se habla con la otra gerencia para ver qué presupuesto hay, pero lo deportivo es verdad que lo vemos con el entrenador de turno, en este caso con Fernando, y así ha sido hasta ahora".

Finalmente, el gerente deportivo azul reconoció que este tipo de noticias golpean al entorno del club, aunque remarcó que el objetivo principal es blindar al primer equipo para mantener el buen momento en la cancha.

"A los que nos toca estar acá nos afecta, obviamente, porque no queremos ver a nuestro club envuelto en cosas extradeportivas. Vivimos en el CDA prácticamente y trabajamos para el club. Nuestro trabajo es cuidar al plantel —femenino, formativo y específicamente al masculino, que es el más mediático— para que se abstraiga de todo lo que se está diciendo y se dedique a competir", concluyó Mayo.