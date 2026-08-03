Fiscalía reveló acuerdo de confidencialidad entre Michael Clark y Manuel Mayo en la U

En la la tercera jornada de formalización por el "Caso Sartor", se conocieron nuevos antecedentes judiciales derivados de la investigación sobre Azul Azul, concesionaria que administra al club de fútbol Universidad de Chile, revelándose un acuerdo de confidencialidad entre Michael Clark, expresidente del directorio del equipo, y Manuel Mayo, gerente deportivo de los "chunchos".

Según información de Cooperativa Deportes, el fiscal Juan Pablo Araya exhibió de forma oral un contrato suscrito el 6 de mayo de 2022 entre FIP Tactical Sports, representada por Michael Clark, y el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo.

Este acuerdo obliga Mayo a mantener reserva sobre valores de mercado, traspasos de futbolistas, negociaciones con instituciones como Huachipato y decisiones estratégicas tomadas dentro del Centro Deportivo Azul.

A este documento se sumó la presentación de un contrato laboral "fantasma" de Clark, el cual constaba en otorgarle un sueldo de 13 millones de pesos mensuales al figurar como director y presidente.

Mientras la Fiscalía insiste en la solicitud de prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul, el tribunal decretó arresto domiciliario para Alfredo Harz, convirtiéndolo en el quinto imputado con medidas cautelares.

Las audiencias de formalizaciones por el Caso Sartor continuarán este martes.