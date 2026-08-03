Llegó a la casa de Colo Colo: Vozinha recorrió por primera vez el Estadio Monumental

El arquero Vozinha, estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, conoció este lunes el Estadio Monumental, después de haber cumplido con los exámenes médicos de rigor para convertirse en refuerzo de Colo Colo.

El guardameta de 40 años fue recibido por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y recorrió las instalaciones en donde el "Cacique" juega sus partidos como local.

Vozinha aprovechó de tomar fotografías y posó con Mosa, haciendo el clásico gesto de los albos.

Ahora solo falta que Vozinha firme su contrato para sellar oficialmente su contratación como fichaje estrella en Colo Colo.