Francisco Meneghini descartó su salida de Universidad de Chile: No pienso en renunciar

Francisco Meneghini vive un complejo panorama como técnico de Universidad de Chile y, pese al amargo 1-1 frente a Universidad de Concepción que lo llenó de críticas en el Nacional, descartó una eventual salida desde la banca antes del siguiente partido.

"A la gente no es mucho lo que se le puede decir. Entiendo perfectamente la molestia porque no les gusta lo que ven y los resultados no son positivos. Pero confío en el plantel y en el trabajo; podemos revertir esta situación. No pienso en renunciar, pienso en Coquimbo", aseguró "Paqui".

Sobre el desarrollo del encuentro, el estratega hizo una autocrítica: "El trámite del partido nos deja un mal primer tiempo. (...) Me gustó el volumen de ataque del segundo tiempo, cargamos bien el área y generamos las situaciones para haberlo ganado".

Finalmente, Meneghini se refirió a su situación contractual y el apoyo de Azul Azul: "Converso diariamente con la gerencia deportiva. Tengo la misma relación desde el primer día. Ese trabajo diario es lo que me genera confianza, no son reuniones puntuales, es una relación constante".

Finalmente, "Paqui" tuvo palabras sobre el polémico penal no cobrado tras una mano de Pablo Parra al final del partido.

"Al menos, como mínimo, el árbitro debió revisarla y que luego la analice tranquilamente. Entre paréntesis hay un defensor que se la da al arquero en la misma jugada y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Pero el juez nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla", aseveró.