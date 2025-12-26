Francisco Meneghini tiene fecha para la firma de su contrato con la U

Tras las negociaciones para acordar los temas económicos, Francisco Meneghini está listo para firmar el contrato con Universidad de Chile y reemplazar a Gustavo Alvarez en la banca de los azules.

Según informamos en Cooperativa Deportes, durante la jornada de este viernes 26 de diciembre, "Paqui" estampará su firma en el vínculo con los azules para la próxima temporada.

Dentro de sus primeras peticiones para hacerse cargo del equipo, el DT pidió reforzar la zona de ataque, con dos centrodelanteros y un extremo.

Asimismo, se espera que luego de concretar esa postura, Meneghini busque variantes para generar competencia con Gabriel Castellón en el arco.