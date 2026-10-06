Fuera de Santiago: La U confirmó estadio para recibir a Ñublense por la Liga de Primera

A través de sus redes sociales, Universidad de Chile anunció el estadio para ejercer su localía frente a Ñublense en el regreso de la Liga de Primera, el lunes 12 de octubre por la fecha 24.

Originalmente el duelo estaba agendado en el Estadio Santa Laura, pero finalmente los azules dejarán la capital para jugar en El Teniente de Rancagua.

Cabe recordar que el Estadio Nacional no se encuentra disponible debido a los conciertos del grupo surcoreano BTS los días 14, 16 y 17 de octubre.

Además, el club adelantó un leve cambio de horario: De las 18:00 horas que figuran en el sitio web del Campeonato Chileno, la U señaló que el inicio se adelantó a las 17:00 horas.

Finalmente, la escuadra estudiantil señaló que entregará la información referente a la venta de entradas en los próximos días.